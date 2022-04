La darrera setmana un gerro d’aigua glaçada es va tombar per tots aquells que defensem la llibertat del poble sahrauí, que porta més de 40 anys en mans d’una gestió administrativa nefasta per part del govern espanyol.

Sobren les paraules ja dites sobre la l’acord entre Pedro Sánchez i el rei Mohammed VI; les notícies en van plenes i l’esperança cada cop està més a la corda fluixa.

Per un costat, tenim uns drets humans i un referèndum recollits per les Nacions Unides i pel Congrés dels Diputats i, per l’altre, una promesa trencada... per segona vegada. Aquesta nova posició política feta amb mala bava no acabarà amb la llibertat d’un poble que mereix decidir per ell mateix i que abans, havia estat colònia espanyola (i si em permeteu, segueix sent-ho des de fa quaranta-sis anys). Per aquest motiu, totes les associacions d’amics de poble sahrauí i la Delegació del Front Polisario de Catalunya, decidim protestar fent soroll, fent arribar el nostre crit de solidaritat, per defensar justament tot allò que el govern espanyol menysté: el dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

No es pot tolerar una actitud d’un estat, suposadament «democràtic», que s’estima més fer pactes amb una monarquia dictatorial que vulnera drets fonamentals com la llibertat d’expressió, la de manifestació; la integritat física i la dignitat de les persones. En definitiva, dret a decidir de forma democràtica, sobre el seu futur.

Per tot això i molt més, el dilluns 21 a Girona, el dimecres 23 a Barcelona i el dissabte dia 26 a Madrid, es van anar convocant manifestacions per tal de rebutjar els intents del govern espanyol de pactar una sortida al conflicte que no sigui la que lliurement decideixin els i les sahrauís en un referèndum.

Per a ells i elles:

Visca el Poble Sahrauí!

Visca la solidaritat entre els pobles!