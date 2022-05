Una mirada dos anys enrere

Mirar enrere a vegades ajuda a valorar el que tens al davant. Avui fa dos anys la portada del Diari de Girona detallava que «Platja d’Aro dividirà la platja en vuit sectors per garantir el distanciament», que «l’ABS de Taialà té la setena taxa de contagis més alta de Catalunya» i que «Girona permetrà ampliar les terrasses de bars i restaurants». Semblen notícies d’un altre món quan treus el cap per la finestra i veus la ciutat bullint activitat amb Temps de Flors que, diuen, recuperarà i fins i tot millorarà les dades prepandèmiques de 2019.

L’explosió d’activitat és a tot arreu, no només a Girona. Palamós celebra el Terra de Mar, Santa Coloma, la Festa de la Revolta i a La Bisbal els geganters feliciten la Rigoberta pels seus 40 anys, per citar tres exemples. Torna la normalitat i esperem l’estiu amb més ganes que mai per mirar de viure’l, aquesta vegada sí, sense restriccions.

Mirar enrere i valorar el que tenim. Fa dos anys com aquell qui diu calia demanar tanda per estendre la tovallola a la platja i avui, en canvi, es podrà passejar pel Barri Vell colze amb colze i sense mascareta. Esclar que en tenim, de problemes, i no només el preu de la gasolina o la inflació, però només poder gaudir de sortir i respirar, lliurement, és revelador.