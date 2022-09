Totes les xarxes volen ser (com) TikTok

I llavors Kylie Jenner va clamar per als seus 360 milions de seguidors: «Feu que Instagram torni a ser Instagram!»... La influencer del clan Kardashian, autoritats mundials en l’ús de les xarxes socials, es queixava pels canvis en l’algorisme de la plataforma visual, que havia començat a donar prioritat als vídeos més curts de marques i desconeguts en detriment de les empreses i contactes escollits. Una de les seves germanes, Kim, encara va ser més explícita en les seves exigències als gestors d’Instagram davant dels seus 330 milions de followers: «Deixin d’intentar ser TikTok. Només vull veure fotografies boniques dels meus amics». El cansament d’aquestes dues integrants de la família que més ha contribuït a dibuixar el perfil dels líders d’opinió virtuals explicitava la tendència iniciada per múltiples serveis en línia. Pel concepte dels seus vídeos, pel to i l’estil de les estrelles i les comunitats, per la capacitat d’adaptació al context i fins i tot pel model de negoci, ara per ara, qui mana en aquest mercat és TikTok. Aquest mitjà 2.0, fundat el 2016, va experimentar un creixement explosiu durant la pandèmia del coronavirus i s’ha consolidat com la referència en aquest camp de batalla. I els resultats preocupants de Meta Inc., propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, confirmen aquest moviment.