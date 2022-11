Globalitzats però amb classes

El dinar dels premis LiberPress d’aquest any ens va donar als periodistes la possibilitat de parlar amb un savi, i a més de Girona, com és l’arqueòleg Eudald Carbonell. Escoltar-lo resulta deliciós i et permet fer una impactant radiografia del nostre món: «la globalització és l’error més gran que hem fet mai com a espècie, perquè ha trencat la diversitat i ho ha unificat tot» i malgrat i considerar que «no hi ha futur» no creu que els humans tinguin perill d’extinció. Això sí, més que adaptar-se a situacions com el canvi climàtic «ho hauran de fer a la tecnologia que nosaltres mateixos hem creat».

Globalitzats i amb un futur magre estem, doncs, però a pesar d’això, les classes es mantenen i s’accentuen les diferències més que mai. Estudis immobiliaris constaten la pujada del preu de l’habitatge a Girona, amb una dada que fa mal fins i tot escrita: els gironins destinen més d’un 40% dels ingressos a pagar el lloguer i el preu dels immobles de segona mà creix desorbitat, per no parlar de l’obra nova. Curiosament compartint pàgina amb aquesta notícia dels lloguers el diari d’ahir en publicava una altra. Girona és una de les poques províncies on creixen les matriculacions d’embarcacions. El que dèiem. Globalitzats estem, sí, però amb classes.