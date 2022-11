D’acord amb els càlculs de Tianyancha, proveïdor de dades comercials a la Xina, abans que s’acabés l’exercici de 2021, ja hi havia hagut més de 15.000 sol·licituds de marques registrades amb «metavers» o «meta» en les seves denominacions. La varietat d’empreses interessades es justifica per les tecnologies que pot portar associades el metavers, com ara la realitat augmentada, la virtual i la mixta. I la Xina és un dels seus principals avaladors. L’escriptor Neal Stephenson va emprar el terme «metavers» a la seva novel·la de ciència ficció Snow Crash, del 1992, per referir-se a un món exclusivament virtual, separat del físic i tangible. Tres dècades després, aquesta idea ha abandonat el terreny de la fantasia. De fet, es considera que el 2021 va ser el primer any de l’Era del Metavers. Malgrat que va començar en el camp del consum, els fabricants i els inversors no van trigar a treure el cap per aquest espai per aprendre a aplicar la novetat a les seves operacions. Així va ser com es va arribar a l’anomenat «metavers industrial». L’explicació és senzilla: els diferents actors esperen que, amb aquest mecanisme, millori l’eficiència, la qualitat dels productes i la satisfacció dels clients. O sigui, igual que amb la resta de peces de la quarta i la cinquena revolucions industrials.