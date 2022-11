Crec que els antifeixistes hem de canviar d’estratègia de cara al tsunami feixista que ens cau al damunt. Fa uns anys, fins i tot ara, si afirmaves que «extrema dreta no era Vox, sinó també el PP» et queia al damunt tota mena d’insults i et perdonaven la vida: que exagerat! El món se n’ha anat tant a l’extrema dreta que ens hem acostumat a tot, donem com a normals actituds que no ho són. Tinc una estranya habilitat i és que sé reconèixer la cara del feixisme molt ràpidament. A veure, el PP és un partit que va ser fundat (AP) per feixistes reciclats i alguns sense reciclar. Un partit que mai ha criticat la dictadura franquista, un partit amb un Pablo Casado que va amenaçar de fer a Puigdemont el mateix que a Companys (és a dir afusellar-lo), un partit que ha insultat als ciutadans que busquen els seus familiars a les voreres de les carreteres espanyoles, en fi un partit que ha defensat l’existència del Valle de los Caídos. Han arribat a dir que s’ha de convertir el Valle de Cuelgamuros en un espai de retrobament entre els dos bàndols: el franquista i el demòcrata. Imaginem que algú digui que el camp de concentració d’Auschwitz s’ha de convertir en un espai de retrobament entre els jueus i els nazis. El PP és un partit que va retirar un monument a la memòria del dirigent del PSOE Francisco Largo Caballero president del Consell de Ministres de la República Espanyola. A l’exili va ser detingut pels nazis i conduit al Camp de Concentració de Sachsenhausen. S’ha de ser molt però que molt malparit per treure un monument a la memòria d’una persona que va passar per un camp nazi. En qualsevol país europeu passa això i han de dimitir uns quants i algun d’ells aniria a la presó. I un PP que té com a dirigent un home amic d’un important narcotraficant. Què voleu més? Tot això no ho diuen els de VOX, ho diuen dirigents del PP. De fet José María Aznar començava el curs polític després de les vacances d’agost a Quintanilla de Onésimo (Redondo), fundador de Falange Española y de las JONS. Ara, l’alcalde de Madrid José Luís Martínez-Almeida ha dit «En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray». Un cop se’l crítica diu: «parece difícil hacer un monumento a la Legión y no citar que el fundador tiene una calle cuya legalidad ha sido avalada por la Justicia». Millán Astray és un dels criminals de guerra més sanguinaris. Paul Preston diu «en una visita de Primo de Rivera los legionarios lo reciben con cabezas clavadas en las bayonetas». Quan trigarà l’esquerra en adonar-se que el cordó sanitari no s’ha de fer només a Vox sinó també al PP? Quan trigaran els humanistes espanyols a veure que cal construir un front republicà antifeixista? Quan trigarem a dir pel seu nom als jutges (del TS i del TC) i als polítics que permeten o diuen aquestes coses? Recordant a Josep Fontana, podem escriure: quan començarem a dir feixistes als feixistes?