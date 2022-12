On podem aparcar a Girona?

Temps enrere costava una mica, cert, però realment es podien trobar places d’aparcament gratuïtes en carrers del centre de Girona. A poc a poc, les zones blaves es van anar ampliant i van menjar-se aquests espais. Als barris passava tres quarts del mateix. Es podia aparcar de forma gratuïta, sense cap cost, fins que lentament els espais lliures i gratuïts van ser engolits per zona verda, aparcament per a motos i carrils per a bicicletes. En definitiva, no hi ha cap plaça d’aparcament gratuïta al centre de la ciutat. Has de passar obligatòriament per caixa. O bé en zona blava o en algun dels aparcaments soterranis que no són gens barats. Si busquem alternatives n’hi ha ben poques. Les zones al voltant de la Devesa i el pont de França queden plenes diàriament i, certament, hi ha poca mobilitat. També és veritat que en determinats barris hi ha més places per a motos que motocicletes que hi aparquin. Qui més o qui menys qui té una moto no la deixa al carrer...a no ser que es desplaci al centre, on sí que solen estar ocupades aquestes reserves. Portem anys i anys dient que s’han de fer aparcaments dissuasius ben connectats amb transport urbà amb el centre però, el cert també, és que tot plegat són paraules buides. Ara que venen eleccions ben segur que en tornarem a sentir a parlar.