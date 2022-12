«El dossier»

El Departament d’Educació ho ha tornat a fer. Ha publicat un nou «dossier». El món educatiu tremola mentre el conseller riu pèrfidament des del seu despatx a SPECTRE, acariciant un gatet persa blanc. I sabent com són els «dossiers» del Departament, caldrà, com a mínim, un parell de mesos per descodificar el seu contingut, el seu significat real i els objectius que es vulguin assolir. De fet, entendre aquests «dossiers», i les mesures intrínseques, és quasi tan difícil com ho devia ser, a la II GM, desxifrar els missatges nazis elaborats amb la màquina Enigma. En aquest «dossier» en concret, es proposen unes mesures per combatre la baixada de nivell dels estudiants en les matèries de matemàtiques, anglès i català. Es deuen haver perdut algunes pàgines perquè no diu res de les altres matèries. Fins i tot a mi, que no passo per ser un «groupie» de la institució, precisament, em costa admetre’ls-hi tanta matusseria. El document conclou, també, que la pandèmia ha incidit de manera especial en la davallada d’aprenentatges a escala internacional. A escala internacional, diuen! Fa molts més anys que aquesta davallada s’ha consumat a l’Estat, i en especial a Catalunya, on tenim les competències concedides, no ho oblidem, i ha estat possible gràcies a l’adoració d’unes lleis educatives que, entre moltes altres virtuts, han fet possible un sistema-bombolla que sobreprotegeix, adorm, acomoda i finalment idiotitza el potencial real de la canalla. I com que el periodisme crític i objectiu, el de posar el dit a la ferida amb dades pròpies, i no només amb les suggerides pels «dossiers» macos dels de sempre, fa anys que no hi és, ni se l’espera, almenys riguem. O jo què sé.

Una de les principals mesures del «dossier» per combatre aquesta davallada, que els nostres dirigents associen només a la pandèmia de la Covid, és -agafeu-vos fort- incrementar les activitats de formació permanent del professorat de primària, ESO i batxillerat, que és com dir que la culpa la té el baix nivell del professorat. El marquès de Sade ressuscitant i posant-se calent a la tomba. En efecte, ser docent, avui, implica ser masoquista. I això sense parlar de la mesura ideada per millorar el nivell del català on, a banda d’obligar el professorat a treure’s el C2, es crearan proves orals per l’alumnat a final de curs. Mai està de més intentar millorar, clar que sí, però quan la majoria de polítics parlen en català com el director del nostre festival de cinema més popular, i segurament escriuen pitjor, la mesura sembla nascuda del cinisme. O de la ignorància. A saber. Perquè el problema no és que cada vegada es parli pitjor el català, que sí, el problema és que cada vegada es parla pitjor, i això, que és culpa del sistema, no es resol amb més proves de nivell i cursets docents amb els quals nodrir els «xiringuitos» formatius. I punt. «El dossier»! Pròximament, en tots els centres educatius del país!