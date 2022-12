Josep Pla i les baixes emissions de Girona

Aquest dimarts, amagat del focus mediàtic pels titular sobre la supressió de l’IVA en alguns aliments de primera necessitat, el govern espanyol va aprovar el decret de l’entrada en funcionament de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a partir de l’1 de gener de 2023. O sigui, de demà passat. En el text del decret s’especifica que els ajuntaments «hauran de fixar objectius concrets de reducció d’emissions per a l’any 2030 a l’interior de les zones». Aquest horitzó relativament llunyà, 2030, és una via d’escapament per a tots, i a Girona no són pocs, els que pensen que una ZBE és innecessària. Innecessària i bel·ligerant contra la seva llibertat de poder anar a cotxe de la porta de casa a la porta de la botiga on volen anar a comprar, del seu lloc de feina o de la cafeteria on tens ganes d’anar a fer el toc. Els cotxes han d’anar desapareixent dels centres de les ciutats. Iaeden-Salvem l’Empordà ho va proposar, posant com a exemple les mesures que ja funcionen a Pontevedra, per Figueres. Una ciutat on la posada en marxa d’una Zona de Baixes Emissions encara està més lluny que a Girona on, tot i no voler-la, el govern de Marta Madrenas i ERC la va presentar fa uns mesos explicant, amb la boca petita, que seria una ZBE light.

«El tránsito mayor, el de la carretera general, hubiera debido desviarse fuera de la ciudad. Pero Gerona pretende continuar siendo una ciudad de mercado, una ciudad de ‘botiguers’ y de tiendas al detalle. Esta parte, decisiva, de la ciudadanía cree que a mayor caotismo más ventas aseguradas». Així ho veia Josep Pla, en l’article «Ah, Girona» publicat a la revista Destino el maig de 1968. I així continua passant ara. Fa més de cinquanta anys, Pla parlava sobre la necessitat d’una variant a la ciutat. Ara a ningú se li acudiria pensar que els camions que van per l’autopista han de passar pel mig de Girona. Com tampoc, avui en dia, ningú lamenta la conversió en un carrer de vianants de Santa Clara que tantes crítiques va reportar al llavors alcalde Nadal. Ni tampoc, d’aquí a uns anys, hi haurà gaire ningú que encara estigui en contra de treure els cotxes dels centres de les ciutats. Tot i que avui, això no s’ho creguin ni els dirigents polítics.