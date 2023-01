Terrasses i més terrasses a la plaça dels cines

Els locals del Boira, de La Bomboneria i del BBVA. És a dir, tota una cantonada de la plaça Independència. L’anunci que la cadena Enjoy obrirà un gran local de restauració al mateix espai on abans hi havia aquests tres negocis confirma la transformació de la plaça en, gairebé, un monocultiu de restauració. De fet, només faltaria que algú s’atrevís, o més aviat pogués, reobrir l’antic Gran Via. Situat just a la cantonada oposada de l’Enjoy perquè es pogués fer la volta completa a l’antiga plaça Sant Agustí, o dels cines, saltant de terrassa en terrassa. Aquesta gran concentració de restaurants és bona? O dolenta?

El temps ho dirà. Però, d’entrada, una idea -la competència sempre és positiva per als clients- i dos dubtes: hi haurà feina per a tots i, segon, recordar que a la plaça Independència també hi viu gent. Els centres de les ciutats s’estan convertint en una mena de gran part temàtic de l’oci, la gastronomia i les compres. El dinamisme econòmic és positiu. Si hi ha negocis, hi ha ocupació i, per tant, més gent es pot guanyar la vida en un temps que, cada dia més, tot és molt car. El passat mes de març, l’Ajuntament de Girona treia pit de les dades de les obertures de nous restaurants a la ciutat. «Ara ja es pot concloure que Girona és una capital gastronòmica molt important», deia Marta Madrenas assegurant que la ciutat havia deixat enrere la pandèmia aportant dades com, per exemple, que llavors a Girona hi havia vint-i-quatre restaurants més que a finals del 2019 quan encara no coneixíem el significat del terme Covid-19. Restaurants que, en la seva majoria, han obert les portes al Barri Vell. Compaginar l’activitat econòmica de la Girona antiga, amb aquesta extensió que ja és la plaça Independència, amb la qualitat de vida dels veïns (que no és un sinònim d’ocupants de pisos turístics); i recordar que la ciutat hi ha molts més barris són dos dels grans reptes del govern de la ciutat. De l’actual i del que surti després de les eleccions vinents. Perquè, més enllà d’ideologies, els restaurants i l’atractiu per als visitants de la ciutat, per sort, continuaran aquí. Mani qui mani a la plaça del Vi.