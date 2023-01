M’adreço com una veïna del plaça Bell-lloc del Barri Vell de Girona per formular una queixa per les nombroses terrasses i posterior augment del número de taules, les quals va permetre col·locar de més l’Ajuntament de Girona en època de covid. Fins a data d’avui, dels sis bars que hi ha en una plaça d’unes dimensions molt reduïdes per la quantitat de gent que s’hi aplega.

Tanmateix els bars posen més cadires i taules de les permeses a les terrasses, a més d’elements exteriors com son pissarres, expositors, tamborets a l’exterior, estufes i una una bicicleta ocupant la via pública. Per altra banda, en algun dels bars la gent es congrega a l’exterior fins a altes hores de la nit en dies laborables. I per acabar, després de les 12 de la nit arriba la brigada de neteja arrossegant els cubells de les escombraries ocasionant encara més soroll. En definitiva, el descans dels veïns de la plaça Bell-lloc esdevé un somni o millor dit un malson.