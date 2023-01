L’eòlica marina amb l’Empordà al centre

Quan es generen debats sobre la necessitat d’implementar projectes estratègics per a la transició energètica, sovint es repeteix el mateix enfocament, tal i com estem veient en el cas concret de l’eòlica marina al Golf de Roses: o bé es defensa la necessitat d’impulsar la iniciativa per tal d’assolir els objectius establerts en renovables, o bé es pretén protegir l’interès ciutadà i el territori davant la presència d’aquestes infraestructures. Com si una cosa sempre hagués d’estar contraposada amb l’altra de forma natural.

L’arribada de l’eòlica marina flotant és una oportunitat per demostrar que realment és possible que aquests dos pols es trobin. Es tracta d’una tecnologia innovadora i d’alt potencial, que té la capacitat d’adaptar-se a les necessitats del territori, i que té el potencial de complir amb una doble funció: avançar cap a la transició energètica de la mà del territori mitjançant el consens.

El sector és a punt de rebre l’aprovació per part del Ministeri per a la Transició Ecològica dels Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) i, posteriorment, del marc legal que definirà els criteris dels concursos públics. La tan esperada legislació no només obrirà les portes de forma definitiva a l’eòlica marina a Catalunya i a la resta de l’estat, sinó que serà l’ocasió per afrontar una de les oportunitats més importants que té el sector: posar el territori al centre d’aquest tipus de projectes.

Els criteris dels concursos públics d’eòlica marina han de valorar positivament l’esforç dels promotors per integrar els projectes al territori i generar consens ciutadà al voltant d’aquestes infraestructures. Hem de treballar per desenvolupar projectes que tinguin aprovació ciutadana i aportin un retorn al territori. Si no actuem així, correm el risc de repetir els errors del passat, en què les grans infraestructures generaven habitualment rebuig social que podia acabar derivant en la paralització, suspensió o, fins i tot, cancel·lació dels projectes.

Els criteris dels concursos d’eòlica marina han d’exigir com a requisit per tots els promotors un diàleg proactiu, transparent i efectiu amb el territori on s’ubicaran els projectes. Aquest diàleg ha de transformar-se en resultats tangibles, com ara garantir l’accés públic a la informació dels projectes, incentivar la participació de la ciutadania en la inversió dels parcs eòlics marins, i establir un retorn al territori que acull aquests parcs.

La legislació ha de premiar la contribució dels promotors a la recerca sobre compatibilitats d’usos, impacte sobre els ecosistemes, desenvolupament tecnològic i, al mateix temps, valorar aquells projectes amb un alt grau de maduresa. És només mitjançant aquesta visió holística de l’eòlica marina com a sector compromès amb el territori que aconseguirem posar en marxa projectes que, com en el cas del Parc Tramuntana a l’Empordà, posin el territori al centre mentre juguen un paper clau pel futur del país i del planeta.

Els promotors tenim un rol essencial en aquesta situació, i hem d’acompanyar els nostres projectes d’una planificació que inclogui tota la ciutadania i els agents del territori, informant-los sobre el projecte, escoltant els seus punts de vista, i millorant les iniciatives per garantir el seu èxit. Es tracta d’escoltar, entendre i dialogar per consolidar un objectiu comú: instal·lar infraestructures que facin créixer el país i combatin l’emergència climàtica, garantint la seva compatibilitat ambiental i amb els usos del mar, i un retorn positiu per a les comunitats locals.