La revolució del cinema

Moltes de les súperproduccions de Hollywood inclouen efectes especials basats en l’aprenentatge automàtic. Així ho demostren The Irishman o Avengers: Endgame. Els algorismes simplifiquen la feina i redueixen en moltes hores la dedicació dels professionals. Amb la intel·ligència artificial, els resultats poden ser més positius, i aquest benefici pot arribar abans. Per començar, aquesta innovació ja s’està emprant per assistir els guionistes. En el cas d’Avengers: Infinity War, la intel·ligència artificial va contribuir de manera determinant a crear el personatge de Thanos. En alimentar-se de grans quantitats de dades, els instruments de machine learning poden valer-se d’aquesta informació sobre èxits i fracassos anteriors per prendre decisions creatives encertades. La preproducció es veu afavorida per la intel·ligència artificial: en planificar horaris d’acord amb les agendes dels actors i la resta de professionals de la pel·lícula, trobar ubicacions disponibles i econòmiques segons les necessitats de la història, etc. En l’edició, el reconeixement facial automàtic permet localitzar ràpidament els plans en què apareix cada actor. La intel·ligència artificial s’està utilitzant també en la generació de subtítols, gràcies al processament de llenguatge natural. I l’avaluació digital de la base d’espectadors potencials, de l’emoció que genera el relat i la popularitat dels actors es considera en la promoció de les produccions.