El dia 28 de gener serà per sempre més un dia negre a les nostres vides. L’Oriol va decidir emprendre el camí cap a la llum. Ho acceptem però també ens ha deixat amb l’ànima ferida.

I ara voldríem aprofitar aquest espai per agrair la vostra companyia. A vegades no han sigut ni paraules, perquè no n’hi ha. Una sola mirada, una abraçada, missatges, trucades... En Xavier, la M. Rosa, la Marta i tota la família us ho volem agrair. Ens heu fet més portable el dolor del seu traspàs. Gràcies, gràcies, gràcies.