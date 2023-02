Pensar a suïcidar-se amb 12 anys

La història de les dues bessones de Sallent és de les que et fan canviar de canal. Pensar que dues nenes, de tan sols dotze anys, van decidir llevar-se la vida és dolorós. Per a qui tingui fills, per a qui no en tingui, i per a qualsevol que disposi amb una mínima capacitat d’empatitzar amb el patiment dels altres. Però no. Canviar de canal, deixar de llegir la notícia o intentar no pensar-hi és, encara que resulti més còmode, és la pitjor de les postures davant d’un drama que, malauradament, va molt més enllà del cas concret de Sallent i que la societat hauria d’abordar de cara. Deixant d’amagar que els problemes mentals, les depressions, la soledat, l’assetjament escolar i, també, el suïcidi és un dels grans problemes de les societats pandèmiques. I la solució no és canviar de canal, deixar de parlar-ne o continuar, públicament, refugiant-nos en eufemismes com que «s’ha trobat un cos en estranyes circumstàncies» o que «el tren va endarrerit per unes incidències» a la via. El cos era d’una persona que ja no havia aguantat més el patiment o que, aquell dia, el Rodalies va tard perquè algú ha decidit acabar amb tot i tirar-se a les vies just quan passava el tren.

Tornant als adolescents, en molts casos directament encara nens, segons les dades del Servei Català de Salut, l’any passat hi va haver 1.425 casos de temptatives de suïcidis entre menors d’edat a Catalunya. La xifra és molt impactant. I, segurament, part d’aquests casos es podrien posar més al sac de les «autolesions» que en el de «temptatives de suïcidi». Però no deixa de ser reveladora d’un problema que es va fent més i més gran. Sense que, almenys públicament, aparegui a la primera pàgina de l’agenda dels dirigents polítics. Deixar el problema en mans, únicament, de les famílies o dels centres educatius és una irresponsabilitat. Aquesta mateixa setmana, amb tothom fent-se creus del què ha passat a Sallent, la direcció d’un institut de Mislata, una població a tocar de València, ha presentat la dimissió en bloc en veure’s impotents veient que al centre tenien fins a una quinzena d’adolescents amb tendències suïcides.