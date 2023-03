L’exèrcit no és benvingut

Des de fa anys Girona esdevé la capital de la demarcació a nivell formatiu i d’ocupació arran de la celebració de l’Expojove, una fira anual que pretén orientar el jovent del territori en el seu futur oferint múltiples opcions tant a nivell d’estudis com laboral. L’edició d’enguany es durà a terme del 29 al 31 de març.

No obstant això, com ja ha passat els darrers anys i malgrat les constants denúncies d’entitats civils i organitzacions defensores dels Drets Humans de les comarques gironines, l’exèrcit espanyol participarà d’aquesta edició de l’Expojove i serà presentat, davant dels joves que hi assistiran, com una opció formativa i laboral de futur. I heus aquí el problema.

Des de la Plataforma Girona Acull volem manifestar el nostre rebuig, un any més, per la presència militar en un dels estands de la fira. Som convençudament antimilitaristes i defensors de la pau i per això, no contemplem pels nostres joves ni pel futur de la nostre societat, la cultura militar i els valors de violència i opressió que aquesta promou. Al mateix temps, entenem que les armes i tota la indústria bèl·lica que fa negoci amb les guerres i que sosté l’exèrcit, són contràries a la cultura de la pau a la qual tota societat aspira.

Actualment, al món hi ha diversos conflictes actius, des de Palestina, al Iemen i al Sudan del Sud, o més recentment, Ucraïna. Aquests conflictes només poden ser resolts des de la via del diàleg, la desescalada militar, la garantia del compliment dels Drets Humans i la recerca de la justícia a nivell global amb la creació d’institucions sòlides, més efectives i més democràtiques. Educar en la pau és promoure els valors de la solidaritat, la recerca de la llibertat i la justícia social. Dins aquestes aspiracions, l’exèrcit no esdevé una solució, sinó una part activa del problema. L’exèrcit i qualsevol altre organisme policial i d’ordre que promogui la imposició del poder i exerceixi la violència enlloc de la defensa de la ciutadania i els seus drets en la resolució de conflictes.

Des del 2016, la Fira de Girona compta amb un codi ètic intern on hi recull que qualsevol activitat organitzada s’ha de basar en els valors de la cultura de la Pau, la defensa de la igualtat i dels drets humans. Alhora, des de diferents institucions públiques com l’Ajuntament de Girona o el Parlament de Catalunya, s’han presentat i aprovat mocions vinculades a la desmilitarització del territori fent explícit el rebuig vers la presència de l’exèrcit en espais educatius, com l’Expojove.

És doncs inadmissible que la voluntat de l’exèrcit, en aquest cas, s’imposi i passi per davant de la voluntat democràtica i legítima que rebutja la cultura bel·licista en favor de la cultura de la pau. És en l’educació, la base de la nostre societat i l’etapa de formació dels nostres joves, on cal incidir i promoure els valors de la solidaritat, la convivència i el respecte a la diversitat. Si volem deixar un món més just als que vindran, cal començar a deixar fora d’espais com l’Expojove tots aquells que no treballen per aquest model de societat al qual aspirem.