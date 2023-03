Atacat a dins i a fora de l’Església

Avui 13 de març fa deu anys de l’elecció del cardenal Bergoglio com a nou bisbe de Roma, un papa que, sobretot, després de la mort de Benet XVI, és atacat pel sector més conservador i immobilista de la Cúria i de l’episcopat. És tan forta aquesta campanya infame sobre Bergoglio, que el cardenal Baltazar Porras, arquebisbe de Caracas, ha dit que alguns «busquen un nou papa per fer enrere les reformes de Francesc». El papa «és atacat per grups de poder del Primer Món, pel fet que Bergoglio no els representa i per això el desqualifiquen pel seu origen o per les seves capacitats com a mestre de la fe». Com diu el cardenal Porras, tots aquests són «fariseus amb pell de xai».

També Austen Ivereigh, autor del llibre Francesc. El gran reformador. Retrat d’un papa radical, ha dit que l’actual bisbe de Roma, a partir de la mort de Benet XVI, «se sent més sol». Segons Ivereigh, «l’intent del cardenal Pell era tractar de canviar el perfil del pròxim papa» (i Pell, que va morir fa unes setmanes) «s’estava perfilant com a candidat o promotor de papables». El papa Francesc és atacat perquè és un home lliure i per parlar clar a favor de la pau i en contra de la indústria bèl·lica i d’una economia insolidària, que mata. Al llibre El pastor, de Sergio Rubin i Angeela Ambrogetti (que va sortir fa unes setmanes), el papa, que ha estat acusat de peronista, diu que mai no va «estar afiliat al partit peronista», ni tampoc va pertànyer a la «Guàrdia de Ferro, com diuen alguns». Però el papa (i per això és atacat furibundament), diu en aquest llibre que «els meus escrits sobre la justícia social, portaren alguns a dir que sóc peronista». I el papa afirma encara contra els seus detractors: «En la hipòtesi de tindre una concepció peronista de la política, ¿què hi hauria de dolent?». El papa és acusat de fer política i ell, en aquest llibre els hi respon «que sí, que estic fent política. Perquè tothom ha de fer política. El poble cristià ha de fer política», perquè si llegim «el que deia Jesús, comprovem que feia política”. ¿No en va fer Joan Pau II recolzant el sindicat polonès Solidaritat? La mirada de Francesc i la seva opció a favor dels pobres, prové del que feia Jesús i del que diu l’Evangeli. Per això als poderosos els molesta que el papa denunciï que hagi «augmentat la riquesa i la desigualtat, amb gent que mor de fam». El papa també ha denunciat «l’especulació, que és com un xarampió de l’estalvi i la inversió». I és que «especular és una malaltia que perjudica l’altre». El papa ha denunciat l’abús de menors, que «no només és un delicte, sinó un delicte greu, amb un dany irreparable» i per això demana «una condemna severa». El papa és atacat a dins i a fora de l’Església, perquè va arribar a dir que no havia «estat mai de dretes» i d’antiespanyol, perquè Bergoglio, denuncià els abusos dels conqueridors espanyols, «perquè evidentment vingueren a fer negoci en aquestes terres i a emportar-se l’or».