Els humans molestem

Resulta que els cérvols són una plaga i que els humans fixem quotes en alguns espais naturals on es permet caçar un número concret d’exemplars. Durant el 2021-22 es van caçar 534 cérvols dels 794 previstos. Un 67% de «compliment», entre el Berguedà i el Ripollès, per exemple. Resulta que els conills són una plaga i que els humans decidim que es pot protestar llençant-los vius al vol i colpejant-los amb els peus, en una acció captada pels mitjans de comunicació que constitueix una actuació de maltractament animal de manual. Resulta que els senglars són una plaga i que els humans activem un «pla de xoc» per exterminar-ne un número concret a les Gavarres i a Rocacorba: 6.729 exemplars. Resulta que els óssos i els llops molesten i que hi ha humans que maleeixen la seva reintroducció. Reintroducció vol dir que ja hi eren abans que nosaltres. Com els cérvols, els conills i els senglars.

Resulta que els humans hem contaminat rius, hem cremat boscos i hem omplert de merda els mars. Hem generat una emergència climàtica que, al mateix temps, fem veure que combatem amb mesures ridícules, i a llarg termini, per no molestar la gran indústria. Som l’espècie superior i la plaga són els altres. Som els únics que no sobrem. Ens carregarem el planeta sols, sense l’ajuda de ningú. I ja no caldrà patir. Ja no hi haurà cap plaga ni cap animal que molesti.