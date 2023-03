Girona, ciutat de fogons i benzina

La ciutat de Girona es convertirà, a partir d’avui, durant tot el cap de setmana i fins dimarts, en la capital del motor i la gastronomia. Es fusionaran dos esdeveniments d’alt nivell que farà que la ciutat sigui un gran punt d’activitat. Per una banda, avui arrancarà a la zona de la Copa i la Devesa el rally Motul Costa Brava, el degà de les proves automobilístiques a l’Estat, i llavors de dissabte i fins dimarts el centre de la ciutat, l’Auditori Palau de Congressos i el Palau de Fires seran l’epicentre de la celebració del Fòrum Gastronòmic. Beneïda coincidència que remarca, una vegada més, la gran capacitat que té la ciutat -tot i les seves mancances- d’acollir esdeveniments de primer nivell. El rally, que és tot un referent europeu, té més de dos-cents equips inscrits, molts d’ells estrangers. Per la seva banda, el Fòrum presentarà una vegada més les lliçons magistrals i demostracions d’alguns dels millors xefs del planeta. Tot plegat, un exemple de les possibilitats i el potencial que té la ciutat. Només falta una cosa: voluntat i ganes de creure-s’ho. No cal esperar sovint la iniciativa de l’administració per tirar endavant determinats projectes. Sempre s’ha dit que Girona és una ciutat avorrida i sense activitat ni diversió. No és veritat. També sempre que s’han organitzat activitats atractives els ciutadans han respost.