Defensar estirant les orelles

«Com a ciutadans ho estem fent molt malament perquè no reciclem, o ho fem poc i malament, i sembla que ens és igual perquè la cosa no va amb nosaltres i perquè ho acaben barrejant tot ! Ens cal una nova cultura de conscienciació i compromís amb nosaltres mateixos i amb el nostre col·lectiu, amb la ciutat i la resta de conciutadans. Tots, absolutament tots hem de fer-nos responsables de la selecció de residus, de la contenció en la generació de residus i en la seva correcta gestió». Són paraules textuals de la Defensora de la Ciutadania de Girona, Marta Alsina, durant la seva intervenció, al ple municipal, per explicar la memòria d’actuacions de l’any 2022.

Sí. Ho diu la Defensora de la Ciutadania. La Defensora ens defensa estirant-nos les orelles. I sí, és per defensar-nos, com diu el seu càrrec. No ens diu que reciclem malament i prou. Ho diu per al futur. Tot el que no fem ara ho pagaran generacions futures. Ho diu també perquè ens queixem molt que l’Ajuntament allò o l’Ajuntament això. Però, i la ciutadania? Això i allò. I normalment, malament. Malament però els tabarristes assenyalant com a culpable únic l’Ajuntament, quan és responsable en segon terme. En primer terme hi som nosaltres. I fem vergonya. Que caigui ja el meteorit.