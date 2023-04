Cambray no sap decidir

Quan un decideix alguna cosa per acontentar a tothom, habitualment sol passar tot el contrari: totes les parts acaben encara més enfadades. Aquest és el problema al qual haurà de fer front el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, després d'haver decidit que el curs començarà el dimecres 6 de setembre. "El camí del mig", va dir ell, per justificar que no havia optat pel dilluns 4, com demanaven les famílies, ni pel divendres 8, com volien els sindicats. "Decisió salomònica", es van afanyar a opinar alguns analistes; jo prefereixo dir-ne "manca de lideratge". Les decisions, especialment si són polèmiques i generen posicions radicalment distanciades, mai poden ser del grat de tothom. Per tant, o fas cas a uns o a altres, però a mitges tintes, no aconsegueixes altra cosa que eternitzar el conflicte.

Podria haver entès al conseller si hagués aparegut a la roda de premsa i hagués informat que s'havia optat pel dimecres 6 de setembre perquè aquesta era la millor data per als alumnes. De fet, és el que es demana a qualsevol responsable públic i més si es tracta d'un sector tan sensible com l'educació; que es tinguin en compte els interessos del focus principal. Si educativament, el dimecres 6 és el millor dia, endavant. I la resta de col·lectius implicats ens haurem d'adaptar a la decisió, ens agradi més o menys, com passa amb tantes altres coses de la vida. González-Cambray, com ja va passar en l'inici de l'actual curs escolar, no és valent per fer valer el que ell, com a màxim responsable del departament, considera que és el més vàlid. Quan s'escull el camí del mig, la solució mai acaba d'arribar.