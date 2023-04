Apunts de primavera

Tot emulant els enyorats dietaris d’en Ramon Iglesias en aquestes mateixes pàgines, m’agradaria, més que fer un article, plantejar un seguit d’apunts d’aquests dies de setmana santa.

- Una Setmana Santa molt bona: Sembla ser que ha estat una de les millors setmanes santes dels darrers anys, turísticament parlant. Totes les destinacions han estat molt concorregudes i els nivells d’ocupació hotelera han estat altíssims. Es veia gent per tot arreu i a les ciutats això encara s’allargarà uns dies. Tot això anticipa que la crisi provocada per la inflació i la guerra d’Ucraïna no tindrà l’impacte turístics que es preveia i que l’estiu serà molt bo des d’aquest punt de vista. Ja era hora. Qui ens ho havia de dir que després de tot el que hem passat ara el problema pel sector és la manca de professionals per fer la temporada. Ara que tenim turistes garantits, faltaran treballadors. Només hi ha dues solucions a això, pagar més per una feina que és molt sacrificada a nivell d’horaris i allargar la temporada. Ambdues coses no es resolen d’un dia per altre.

- A 50 dies de les eleccions municipals: Falten menys de dos mesos per a les eleccions municipals i hi ha molta incertesa en els resultats. Fa quatre anys, les eleccions municipals van anticipar un canvi de cicle que es va consolidar en les diferents eleccions posteriors. No sembla que ens trobem en un nou canvi d’escenari però amb la fragmentació actual, qualsevol petit moviment pot fer decantar majories. Hi ha també un factor que no ha estat menor i que sens dubte també influirà en els resultats. Aquest mandat ha estat el més dur de les darreres dècades. Primer amb la pandèmia i després amb la crisi energètica i la inflació. Ha estat un mandat curt i veurem com s’haurà paït per la ciutadania.

- És l’hora de la gestió?: A part de la pandèmia han passat moltes coses en aquests darrers anys i sembla que el nou cicle polític ve més marcat per la gestió que per la ideologia. Ho comencem a veure en tots els nivells i ara ho podrem comprovar en l’àmbit municipal. Sembla que els alcaldables perceben que els vents bufen en aquesta direcció i comencen a moure’s cap aquí. Caldrà veure si això és només flor d’un dia o és un cicle que pot durar anys.

- Rave per Setmana Santa: Ha tornat a passar. Una altra rave que s’allarga durant dies i que deixa a veïns sense dormir i sense que els Mossos d’Esquadra hi puguin fer res més enllà d’esperar que acabi amb la tornada a la rutina laboral. És l’estratègia que han utilitzat des que existeixen aquestes festes clandestines, però és difícil d’entendre per a la majoria de mortals. Possiblement és d’aquells exemples més evidents de que en la quantitat està la clau. La mateixa acció feta per quatre nanos es resol en un moment, quan parlem de centenars o milers de persones, no hi ha impediments. Segurament hi ha explicacions des de l’àmbit policial, però al pobre veí que fa tres dies que no dorm li costa molt d’entendre.

- La biodiversitat és la clau. I no ho sabem encara: Ja diuen que després de la crisi climàtica, el gran problema que haurà d’enfrontar la humanitat serà la crisi de la biodiversitat. Estem obsessionats amb la reducció dels combustibles fòssils i la transició energètica al cost que sigui i no hem entès encara que tot això no té sentit si és a costa de la biodiversitat. El gran repte climàtic és com podem fer tot això sense posar en risc la biodiversitat del planeta. És més, com ho podem fer reforçant aquesta biodiversitat. La Unió Europea ja ha fixat una estratègia europea de biodiversitat que contempla que el 30% de la superfícies terrestre i el 30% de la superfície marina dels estats membres han d’estar protegits al 2030. Cal blindar els espais naturals rics en biodiversitat. Mentrestant, a casa nostra, els projectes energètics industrials de renovables es projecten a l’entorn d’alguns dels espais naturals més rics en biodiversitat: Cap de Creus i l’Albera. Justament, les zones prioritàries per ampliar la superfície a protegir al 2030. No hem entès res

- Més estructura, menys esdeveniments: Comencen a sortir els noms dels artistes que tocaran als diferents festivals que es programen a casa nostra. Cap novetat i nous festivals. Jo entenc que cada municipi vol lluir el seu festival i més si TV3 els hi fa seguiment, però aquesta política de promoció a costa d’esdeveniments fa temps que sabem que no és el que la destinació necessita. Cal una veritable aposta per la programació estable al llarg de l’any. Cultural, patrimonial i turística. Hi ha d’haver una oferta estable al llarg de l’any i no concentrar tots els esforços en pocs dies. Si volem ser una destinació de qualitat cal tenir ordenada tota l’oferta i que no només es concentri en pocs dies d’estiu.