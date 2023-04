Girona neta i dinàmica

Fa pocs dies el Diari de Girona destacava en titular les paraules de l’alcaldessa Marta Madrenas: «Deixo una Girona més neta, segura i dinàmica». No va trigar en bullir la xarxa amb comentaris sarcàstics dels qui no creuen que aquesta afirmació s’ajusti a la realitat. Res d’especial. Estem acostumats que, en política, aplaudim als nostres i rebutgem tot el que diuen els altres. Jo m’he pres uns dies per rumiar si això és objectivament així i, francament, no tinc prou dades per valorar-ho. Suposo que si ella ho diu és perquè ho creu així.

El que sí he fet aquests dies és una petita enquesta de pa sucat amb oli i, per tant, sense valor estadístic entre la gent que conec, que tampoc ha de ser representativa del conjunt de la ciutadania. Arribo a la conclusió que hi ha una percepció general que la ciutat no està més neta, ni més segura ni més dinàmica. I això em fa adonar que, independentment de la realitat objectiva de les coses, el món de les percepcions és molt important i ens influeix. Sembla com si hi hagués un sentiment d’haver entrat en una etapa de decadència molt allunyada d’aquell procés de gran autoestima de la gent de Girona que es va generar a l’etapa d’en Quim Nadal. És evident que els temps no són comparables perquè, llavors, estava gairebé tot per fer. L’eslògan «Girona m’enamora» ho deia tot. Amb el temps es va passar a la frase «Girona m’emociona». I vam entrar en una etapa d’orgull ciutadà una mica provincià, fins al punt que el gran Quim Monzó va batejar la ciutat com Can Fums. Uns fums que van saber reflectir els de Polònia amb Puigdemont finalitzant els programes amb aquell «Però, Girona, més». I ara un té la sensació que calen propostes que engresquin la gent no solament en fer la ciutat realment millor en serveis, atenció a les persones, mobilitat, cultura, etcètera, sinó que reverteixin aquest sentiment d’haver perdut pistonada. Dona gust viure a Girona, d’això no en tinc cap dubte, però el món de les percepcions és poderós i ens calen idees que engresquin. Farien bé totes les llistes que estan preparant-se per a la imminent contesa electoral en incloure al llistat d’ofertes a la ciutadania una mica d’il·lusió col·lectiva d’autoestima, sense tants de fums.

Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.