L’Ajuntament i la «Girona, ciutat universitària»

Anar a la universitat és només anar a classe, estudiar i aprovar els exàmens per acabar aconseguint un títol? No. És més que tot això. O ho hauria de ser L’any passat, en una entrevista en aquest diari, el filòleg i primer rector de la Universitat de Girona, Pep Nadal, s’aferrava a la seva passió per continuar donant classe a les noves generacions d’estudiants sense poder evitar caure en un punt de nostàlgia dels temps passats. «Penso que, actualment, hi ha poc diàleg entre professors i entre professors i estudiants. A mi m’agradaria que ens trobessin al claustre, a l’hora de dinar o al bar xerrant... Quan jo estudiava era així. Tant estudiàvem a dins de l’aula com a fora». A l’actual UdG hi ha més estudiants que mai, moltes més carreres que fa uns anys, un munt d’Erasmus i exitosos programes de doctorats i equips de recerca que posicionen els seus estudis en rànquings internacionals. Però, en canvi, aquest any no hi haurà Festa Major. L’Ajuntament de Girona ha decidit que un dijous, no cada dijous, sinó un de sol, no hi pot haver música més enllà de les onze de la nit al Campus de Montilivi. Incompleix la normativa. Serà legal, serà molt cívic i respectuós, però és una mostra d’inflexibilitat radical per part d’uns polítics més aferrats a la norma que al pensament. I, al mateix temps, una autèntica plantofada a la cara de qui va idear aquells cartells que es troben els visitants quan arriben al terme municipal: «Girona, ciutat universitària»..

Les ciutats universitàries han de ser vives i hi han de passar coses. Fins i tot quan els ciclistes estrangers ja han anat a dormir, perquè l’endemà tenen una ruta llarga. Prohibir la Festa Major de la UdG només servirà perquè el polític monolític vagi cap a casa pensant que «he complert amb el meu deure de fer complir les normatives». Els estudiants de la UdG continuaran sortint molts dijous. Simplement que, aquell dia, el que havia de ser la Festa Major, en lloc de fer-ho de manera col·lectiva al Campus de Montilivi es disgregaran per bars, discoteques o en pisos. Es continuaran incomplint moltes normatives i Girona no serà una millor «ciutat universitària».