Entre Perales i Springsteen

Quan el bo d’en Bruce Springsteen va cridar «Hola Catalunya» i va veure que tothom es posava a xisclar i que l’endemà la gastada salutació sortia en tota la premsa, degué pensar que s’havia equivocat. Que estava cantant a Roma o a Hèlsinki -tant li fot, tots els llocs són iguals des de l’escenari- i va ficar la pota, d’aquí el ressò que va tenir la salutació. Tampoc n’hi ha per tant, un no pot estar en tot, va reflexionar el septuagenari cantant, sense poder evitar un cert temor al fet que la confusió fos deguda als primers estralls de l’edat.

L’últim concert al qual he assistit fou de José Luis Perales, a Cap Roig, i tot i que va dir «bona nit», ningú es va posar a bramar ni a gravar amb el mòbil. Ens ho vam prendre com una cosa natural, no ens saludaria en finès. Serà que els fans de Perales li suposem al nostre ídol uns mínims coneixements geogràfics, mentre que els de Springsteen el prenen per tan pallús que només demostrant que sap on es troba, mereix una ovació. Recordo que després que Perales preguntés a què dedica el temps lliure el tipus que li va aixecar la dona, i just abans d’explicar-nos que una amiga seva està farta de diumenges de futbol tancada a casa, va tenir temps d’elogiar la bellesa de la Costa Brava. Amb un parell, arriscant-se a vés a saber quina reacció dels espectadors. Doncs bé, puc assegurar que el públic, jo el primer, s’ho va prendre com una cortesia i va esperar amb tranquil·litat el pròxim tema, a veure si canta la del veler d’una punyetera vegada. Sense paroxismes. En canvi, si Bruce Springsteen arriba a referir-se a com ha quedat Barcelona de maca amb les calçades de coloraines, més d’un orgasme hauria provocat. Que provincians són en aquella ciutat i que fàcil és ficar-se’ls a la butxaca.

Perales, en canvi, se’ns va guanyar amb la seva música, i no diguem les lletres, que per postres les entenc. Fins i tot em vaig comprar a la sortida una samarreta amb la seva imatge a la parada de marxandatge, cosa que mai hauria fet amb la de Springsteen, que la porta qualsevol. A més, Perales és de Conca, lloc cap a on la gent mira amb molt més plaer que a Nova Jersey, d’on és natural Springsteen segons he buscat en Internet, que, si no, ni això sabria.