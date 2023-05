Art/ificial

Els creadors d’imatges elaborades a través de sistemes d’intel·ligència artificial com DALL·E, Midjourney o Stable Diffusion han estat produint darrerament una enorme quantitat de representacions estranyes per a les xarxes socials: Instagram, Twitter... Hi ha personatges recurrents, com Shrek o el protagonista de la sèrie Breaking Bad, Walter White, que apareixen en escenes sorprenents i inesperades, que són celebrades i compartides a gran escala, tant per usuaris anònims com per entesos en la matèria. Hi predominen els girs estètics cap a la ciència ficció i la juxtaposició còmica, dos terrenys propicis a la redifusió virtual. Els generadors funcionen quan els navegants escriuen algun text que inclogui una paraula clau que els activin. Per exemple, el perfil de Twitter @betterstreetsai, com la seva explícita denominació indica, reinventa carrers i carreteres nord-americanes per transformar-los visualment en passejos de vianants d’allò més ecològics. La simulació supera l’original. En tots aquests casos, l’eina d’intel·ligència artificial comença per escanejar dades procedents de milers de milions d’imatges procedents de la web. I, per cert, no sempre ho fa amb el permís específic dels autors legítims. Poden ser fotografies, reproduccions d’obres d’art, il·lustracions… A partir d’aquesta base, els algoritmes responen als estímuls introduïts pels internautes, fins desembocar en una realitat paral·lela, sovint inquietant.