Antoni Vila Casas ens ha deixat un llegat artístic que porta molts anys compartint amb tots nosaltres a través de les exposicions als museus creats i sostinguts per ell i dedicats a la fotografia, la pintura i l’escultura contemporànies. Gràcies al seu mecenatge podrem continuar gaudint de l’art visitant el Palau Solterra a Torroella de Montgrí, Can Framis i els Espais Volart a Barcelona, i Can Mario a Palafrugell, tots ells exemple d’una restauració i adaptació prèvies d’edificis històrics de diversa índole a la nova funció de museus, on s’exposen obres des de la col·lecció particular, així com les temporals dedicades a diversos artistes o temes, a més de tot un seguit d’activitats culturals. Mai no ho agrairem prou.