Lluís Puig, alcalde retratat

Fa uns anys, en l’anterior etapa del Girona a Primera, em va arribar una multa de trànsit per excés de velocitat (anava a 62 km/h en una via on el màxim eren 50) un dissabte a quarts de set de la matinada, a Salt, a Marquès de Camps. Què hi feia jo, a Salt a aquelles hores?, va ser la primera reacció, encara amb l’ensurt al cos. I de seguida, sense tants problemes de memòria com els de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, ho vaig tenir clar: marxava a Barcelona per agafar un avió i anar a un partit al camp del Betis. Fixa’t, Lluís, que me’n recordo com si fos ara de la multa i d’aquell partit, un 2-2 taquicàrdic perquè Portu va fer l’1-2 al minut 94 i, encara sense haver reprimit l’alegria, Tello aigualia la festa en la següent acció, que va ser l’última del partit.

Però l’alcalde de Palamós té problemes de memòria, el pobre, i s’ha passat mesos investigant qui conduïa un cotxe policial camuflat, multat, sense saber que ell n’era el copilot amb un seu regidor al volant. Potser per això el municipi està com està, amb una gestió desgavellada. El pobre Puig promet una millora, i l’endemà ja no se’n recorda, i així anar fent. Passar de 10 regidors a 5 en les darreres eleccions és un altre mèrit que se li pot atribuir, o el d’actor, protagonista d’una òpera bufa que l’ha deixat retratat. I mai millor dit.