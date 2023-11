Les ciutats amb atractiu turístic estan invertint molt en realitat virtual i augmentada per aconseguir que les experiències dels visitants siguin el més satisfactòries possible. El seu objectiu és que, gràcies als sistemes digitals, les persones en puguin gaudir, no només del present, sinó també del passat, i fins i tot del futur. Els tècnics del gegant de l’entreteniment Disney van ser els primers a apostar per la tecnologia immersiva. Un dels seus principals impulsors, Josh D’Amaro, va emprar en aquest context el concepte «narració de propera generació». Tot i això, la tendència no es redueix a la diversió infantil. L’organització benèfica que administra els palaus reials desocupats al Regne Unit s’ha associat amb un proveïdor, Layered Reality, per llançar un projecte que permet seguir un pla d’assassinat fallit el 1605 a través d’una combinació de realitat virtual i actuació en viu a la Torre de Londres. La Junta de Turisme de Singapur s’està esforçant per incorporar aquesta innovació, i, ara mateix s’està enfocant a Fort Siloso, una fortificació de la segona guerra mundial situada a Sentosa. Si algú hi va, no sabrà què va passar, ignorarà per què té interès històric; només s’hi veu la construcció i els seus canons. No obstant això, mitjançant la realitat virtual o augmentada s’hi pot aprendre enormement.