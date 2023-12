Fa uns dies vaig estar a la Clínica Girona, aquesta vegada com a pacient. Només van ser 24 hores, però suficients per adonar-me de la professionalitat de tots els empleats però, especialment, de la seva humanitat envers els pacients. Des del personal d’admissions que et reben amb un somriure als llavis i amb aire tranquil·litzador, passant pel personal de planta i fins els professionals de pre-quiròfan i quiròfan. Totes les persones que em van atendre em varen dir, abans de res, el seu nom i, sembla mentida com una frase tan curta com «seré la seva infermera» pot tranquil·litzar tant. Per cada cosa que feien t’explicaven el què era i el perquè, responien totes les preguntes que se’ls feia i, si no ho sabien per ser una pregunta més especialitzada, la preguntaven i contestaven immediatament. A la sala prèvia al quiròfan, el mateix, l’Eli, la Rocío, la Laura, són amb les que vaig tenir més tracte, afables, amables, professionals. L’anestesista també va passar per allà i em va dir en que consistiria la seva actuació. I després de la cirurgia, i quan encara estava mig adormida, veure una cara somrient que et dona la benvinguda, no té preu. I què dir del personal de planta, sempre a punt per fer-te més senzilles i còmodes les primeres hores després de la intervenció, disposades a ajudar-te en tot moment i a aconsellar-te què havies de fer i com ho havies de fer. Felicito a l’equip directiu del centre per la feina tan ben feta en la selecció i formació del personal. Amb professionals com aquests podem estar ben tranquils. Gràcies per la vostra humanitat.