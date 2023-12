Enganyar amb els pressupostos

Apropòsit de l’acord d’investidura, s’han anat publicant desenes de notícies que parlen de la pluja de milions que els pressupostos han previst per Catalunya en els últims anys. Informacions mancades de context perquè no contrastaven quina part d’aquella inversió s’acabava executant. També s’ha d’admetre que el contrast és complicat de fer perquè la Intervenció General de l’Administració de l’Estat acumula retards injustificables a l’hora de fer públics els informes d’inversió territorialitzada. Les últimes dades fetes públiques són de 2021, però reveladores: només es va executar un 35% del previst pels Pressupostos de l’Estat a Catalunya. Si ampliem la mirada al període 2019-2021 coincidint amb l’arribada de Pedro Sánchez al Govern, el percentatge arriba al 54%. En només tres anys, el govern central va deixar de gastar a Catalunya més de 2.100 milions d’euros que tenia compromesos. En el mateix període, a Madrid va invertir més de mil milions d’euros més dels pressupostats.

Catalunya (i Girona) tenen mermada la seva capacitat de creixement per un elevat endeutament públic. En un context com aquest, el grau d’execució de les inversions resulta definitiu per millorar la competitivitat del territori. Els diputats catalans haurien de fer valer el seu poder al Congrés per negociar inversions, però sobretot fixar mecanismes per assegurar que es compleixin.