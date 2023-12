El dimarts 5 de desembre, com a pensionista, discapacitat i amb mobilitat reduïda em disposava a fer servir el bus que religiosament pago sense cap ajuda per part de l’Ajuntament de Salt, com sí que fan altres ajuntaments.

He agafat la línia 3 a Salt direcció Girona i he fet transbord amb la línia 2 direcció Decathlon i Bauhaus per fer un parell de compres.

En tornar, he agafat la línia 2 i he baixat a Jaume I per fer transbord amb la línia 3 direcció Salt a Plaça Poeta Marquina i la meva sorpresa ha estat quan el conductor m’ha negat pujar perquè portava un pot petit de pintura al·legant que és inflamable. Jo li he mostrat el pot on posa que no és inflamable i que vinc de Bauhaus amb la línia 2 i no m’han posat cap problema, aleshores ha canviat el seu al·legat responent «que li semblava perfecte que m’hagin deixat venir a la línia 2 però que no pujaré a aquest (línia 3, direcció Salt) perquè si em cau es pot trencar i l’hauria de netejar». Jo li he contestat que això és una excusa ja que les ampolles d’aigua, biberons o qualsevol compra també es poden trencar i embrutar, la seva resposta ha sigut que baixés de l’autobús, jo li he insistit que no és correcte el que fa i que no em podia deixar al carrer.

Li ha sigut igual, ha tancat portes i ha arrencat.

A la següent línia 3 he pujat sense cap problema.

He mirat el Reglament i prohibicions a la web de Teisa i no reflecteix cap especificació, recomanació i molt menys prohibició que estipuli que no puc accedir amb un pot de pintura no inflamable.

M’he sentit discriminat, crec que els usuaris d’aquest mitjà de transport tenim dret a ser tractats «amb correcció pel personal de Teisa».