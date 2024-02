Horaris indignes per al Girona

Entre el 27 d’octubre i avui, 25 de febrer, en aquests quatre mesos, el Girona ha disputat set partits de lliga a Montilivi. I d’aquests, només un, el del València, a primers de desembre, més aviat de les nou de la nit. L’equip de moda, el rei de l’audiència quan el donen en obert, és maltractat un dia sí i l’altre també per LaLiga a l’hora de fixar els horaris. Perquè avui tampoc hi haurà futbol a l’estadi, com seria el més normal. Haurem d’esperar un altre cop a demà a les nou de la nit per veure el Rayo.

Dels sis partits a les nou o més tard de la nit, només dos han sigut en cap de setmana. El Sevilla va venir un diumenge, i la Reial Societat un dissabte. Celta, Athletic, Alabès i Atlètic van passar per Girona en divendres, en dilluns o en dimecres laborable, com ho farà el Rayo demà. I no sembla que la cosa hagi de millorar: el següent partit a casa, contra l’Osasuna, el 9 de març es jugarà, vinga, endevinin-ho, exacte, a les nou de la nit. Tot i això, i perquè després il·luminats de les xarxes qüestionin l’afició de Girona al futbol, Montilivi és el cinquè estadi en percentatge d’ocupació de Primera, amb un 87,5% i més de 153.000 espectadors aquesta temporada i acumula un sold out darrere l’altre. El dia que els horaris acompanyin una mica, serà innegociable ampliar l’estadi.