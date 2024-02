Tres partits per veure on és el Girona

El Girona ha saldat el Tourmalet (Reial Societat, Reial Madrid i Athlètic) amb un punt de nou. A la primera volta, en va sumar dos contra aquests mateixos equips, amb la diferència que llavors les sensacions eren millors. Ara, contra el Madrid ni es va competir, i contra l’Athlètic es van regalar tres gols impropis d’un equip de Primera divisió. S’ha perdut frescor i alegria en el joc. Alguns jugadors no travessen el seu millor moment, a banda que els rivals, com és lógic, ja tenen ben estudiats els moviments de l’equip. Des de l’inici de la segona volta, el Girona ha jugat un partit molt bo (Sevilla), un de bo (Rayo Vallecano, a la Copa), dos correctes (Celta i Reial Societat), un discret (Athlètic) i tres dolents (Almeria, Mallorca i Reial Madrid).

És normal que al llarg d’una temporada el ritme de l’equip no estigui sempre al màxim nivell, i molt més quan disposes d’una plantilla qualitativament curteta (un avís, si l’any vinent s’acaba jugant a Europa) i no ets un dels grans de la lliga. Mantenir l’espectacular ritme de la primera volta era molt difícil. Molt ha fet ja aquest equip. Malgrat l’escassedat d’efectius i les sortides de Bernardo i Kebé, no per la seva aportació, que era simbòlica, sinó per la pèrdua de dos efectius, el club no va considerar oportú reforçar-se en el mercat d’hivern. No hauria anat malament apuntalar l’equip de mig camp enrere que és on hi ha més fragilitat (és el novè que ha rebut més gols). Les lesions al centre de la defensa també han pesat. El Girona ha visitat el Bernabéu i San Mamés, dos adversaris d’altíssim nivell i gran capacitat ofensiva, sense els seus dos millors centrals (David López i Daley Blind).

Superat aquest complicat mes de febrer, i a l’espera de poder recuperar ja a David López i que les molèsties de Blind no s’allarguin més del compte, el Girona ha d’afrontar ara tres partits que serviran per veure on és l’equip, si ha tocat sostre o, simplement, si ha travessat una fase de menor rendiment en el joc com els succeeix a tots els equips al llarg d’una temporada, amb la diferència que si ets un Reial Madrid s’acusa menys. Tot i que encara quedaran moltes jornades de competició, nombroses complicacions imprevistes i que a la segona volta tothom va a mort, Rayo Vallecano i Osasuna a casa i Mallorca a fora marcaran, definitivament, els objectius del Girona aquesta temporada: Champions o Europa Ligue.