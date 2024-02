La rotonda inútil

Una rotonda o giratori està pensat inicialment per facilitar la fluïdesa del trànsit en un encreuament o intersecció de carrers o carreteres. Almenys així ho defineixen. A França, quan encara aquí no n’hi havia, ja en tenien. Com en molts altres aspectes relacionats amb la mobilitat els francesos sempre han estat més avançats. Aquí, amb els anys, també s’han implantat i fins i tot amb un cert abús. En algunes carreteres els giratoris hi han aparegut com bolets. Si la funció és facilitar la circulació a Girona hi ha un giratori que no compleix aquesta funció. Em refereixo al que s’ha construït a la plaça de Salt, al polígon Mas Xirgu. És un autèntic caos i un element generador de cues diàriament. A cada punta de la intersecció hi ha semàfors per a vianants. I al seu voltant hi ha diversos establiments comercials. Això fa que hi hagi molta mobilitat de persones i constantment els semàfors estan accionats. Llavors, els cotxes que s’incorporen des dels diferents punts queden atrapats a l’interior i el que volen accedir-hi no poden. Resultat? Desenes i desenes de vehicles en retenció. Des de l’avinguda Sant Narcís fins al pont de l’autopista. En els dos sentits. I una altra cosa és que molts conductors no saben circular per una rotonda d’una manera correcta, però això donaria per a un altre article.