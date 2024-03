Trencarem les cadenes

Cada 8 de març recordo: «Qui no es mou, no sent les cadenes», una frase atribuïda a Rosa Luxemburg. Com m’agraden els tòpics. Missatges curts i simples, però amb molta càrrega emocional. En un instant, la pell de gallina i el cor encongit.

Recordo la primera vegada que la vaig llegir en una manifestació, quan fins llavors només m’inquietaven els xiulets incòmodes de desconeguts o el típic crit de «guapa!» d’algun inoportú. Però mentre seguia la marxa de centenars de noies vestides de color lila, carrers amunt i avall, al ritme d’una batucada, vaig adonar-me que allò de què em queixava era només la punta de l’iceberg. Durant tot el recorregut, no vaig deixar de pensar en les cadenes. Des de llavors, les noto sense parar, i com molesten. Les forçaré fins que es trenquin.