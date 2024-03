Fa uns dies, Girona Next, un moviment sorgit per promoure el desenvolupament de startups i crear comunitat, es va constituir formalment com a associació. Després de mesos de funcionament, amb desenes d’actes i notable èxit de convocatòria, aquest nou pas evidencia la realitat de l’ecosistema emprenedor a les comarques gironines.

Aquest no seria possible sense l’existència d’empreses ja consolidades en l’àmbit tecnològic, ni l’existència d’experiències inversores com BAGi, des de la qual empresaris gironins aporten valuosos recursos a projectes en les seves fases inicials. Tampoc cal oblidar el suport d’algunes institucions en l’acompanyament de noves empreses, el talent sorgit de la UdG materialitzat en algunes spin off d’èxit indubtable, o iniciatives com el Girona Hub, que en poc temps s’ha erigit en un pol d’activitat innovadora.

Per a què aquest entorn que facilita la creació de nous negocis acabi de ser exitós, no només cal que hi hagi projectes empresarials de futur, sinó que hi hagi gent qualificada per portar-los a terme. Aquesta és una del es mancances recurrents del conjunt de l’economia, però és especialment crític en el cas d’empreses on la tecnologia i la innovació són la base.