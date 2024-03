Ser roig era això

És d’allò més adient que la Taverna Garibaldi, que obre avui les portes i suposa el debut de Pablo Iglesias en l’hostaleria, ocupi el local d’una antiga perruqueria: on abans et tallaven el pèl, ara te’l prenen. En prendre el pèl, Iglesias té l’experiència que li falta en hostaleria, sembla que era ahir que aterrava en la política prometent un aire nou i renegant de «la casta», quan el que pretenia era formar-ne part. Una aspiració més espanyola que la migdiada, a la qual suposo que també s’abona el nou hostaler. Després va resultar que ni tan sols això de «la casta» era original, l’expressió ja la feia servir Mussolini unes quantes dècades abans, i també li va servir per a arribar al govern després d’organitzar unes quantes manifestacions, igual que a Iglesias. Tal vegada la intenció del Duce era també acabar els seus dies darrere la barra d’un bar, donant xerrameca als bevedors solitaris, mai ho sabrem, una soga penjada en una gasolinera milanesa es va interposar entre la seva carrera política i la seva carrera de bàrman. Si Iglesias li ha posat al seu bar nom italià, Mussolini li hauria posat al seu Taverna Franco. Per a compensar, dic.

Sembla una paradoxa que el polític espanyol que més ha confraternitzat amb els llacistes, el que els ha recolzat en totes les pretensions secessionistes, posi al seu bar Garibaldi, precisament qui va unificar Itàlia. Però ja ha demostrat Iglesias en la seva vida, tant la política com la privada, que la coherència no està entre les seves virtuts, si és que en tingués.

Pablo Iglesias pretenia prendre el cel i ha acabat prenent un Negroni en el seu propi bar, que és el somni de tot polític. Si un està acostumat als preus del bar del Congrés i vol continuar bevent barat un cop es retira de la política, no té altre remei que obrir el seu propi bar. Pel camí ha enfonsat l’esquerra espanyola, però això amb un parell de tragos s’oblida. També ha convertit aquesta esquerra en un acudit, posant als seus còctels noms com Durruti o Pasionaria, que és com posar orelles de Mickey Mouse al retrat del Che, tant és, tot sigui per la casta, vull dir la pasta, això s’oblida amb dos tragos més.

Tot i que el seu amo ho asseguri, la Taverna Garibaldi no és per a rojos, que aquests en general no tenen on caure morts, sinó per a polítics rojos a l’estil Iglesias, als qui no els falten bitllets per a gastar-se en capritxos i còctels. Només es diferencien dels de dretes perquè solen anar més mal afaitats.

