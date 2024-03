Els pollastres en autobusos plens

De part de la meva futura dona: és un pollastre més i n’està farta». És un dels missatges que rebo després de publicar una crònica explicant els col·lapses diaris d’usuaris en determinades línies d’autobús que hi ha a la ciutat de Girona sota el títol Anem a dins de l’autobús com si fóssim pollastres. També em truquen per aclarir-me que a l’article he posat que passa a les línies 3,4 i 5, entre d’altres, i volen recalcar que també passa a les línies 1 i 2. Un altre missatge em diu que «a la línia 6 també, que la meva parella l’agafa per anar a treballar i és el mateix, un Vietnam». Altres comentaris parlen de la línia 8. I de l’11.

L’Ajuntament sap que les acumulacions existeixen. En té constància pels mateixos passatgers. També pels conductors d’autobús. Ho digui o ho negui. «Estem farts de reclamar reforços en hores punta. Anem a rebentar i deixem gent», em comenta un xofer.

Tot plegat mentre es parla de Zones de Baixes Emissions i de deixar el vehicle privat per reduir la contaminació. Queda doncs posar-hi remei. Segons consta a la darrera memòria municipal, al finalitzar el 2022 la flota d’autobusos era de 35, dels quals se n’utilitzaven 27 pel servei urbà en hora punta. Sí, hi ha els vehicles que hi ha, però fa mesos que hi ha ajuts al transport públic i s’intuïa un increment d’usuaris. Aquest era l’objectiu. No es va fer la previsió de com afrontar-ho i ara cal trobar una solució per facilitar viatjar com toca.

