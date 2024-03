Som incívics i bruts de mena

Realment potser és que som incívics i bruts per naturalesa i que tot això del reciclatge no deixa de ser un invent modern per dotar de més diners a determinats sectors econòmics. Potser és que molta gent estem equivocats. El comportament humà és ben curiós. Som capaços d’aplegar-nos en massa en un esdeveniment, de la categoria que sigui, i deixar la nostra empremta -deixalles, residus, brossa...- i marxar cap a casa nostra. Els animals són més nets que els humans. L’endemà del Girona-Osasuna al voltant de l’estadi de Montilivi hi havia apilonades restes de llaunes, papers, embolcalls, amb papereres a vessar i tot llançat per terra. Feia fàstic. Un altre exemple d’incivisme: 24 hores després dels pas dels vehicles pel tram dels Àngels amb motiu del Ral·li Costa Brava en diferents punts del bosc hi havia llaunes de begudes perfectament visibles des de la carretera. Amb el perill que això suposa. Només una excepció: al revolt del popular restaurant Can Mascort -on s’havien plegat desenes d’espectadors per veure el pas dels cotxes i també menjar i beure- tota la brossa generada estava perfectament recollida en bosses d’escombraries a l’espera de ser retirades. Si no tenim clar que el civisme és una suma de cada gest individual haurem fracassat, un cop més, com a societat.

