Repensar les rambles

En un moment en què s’estan estudiant mesures per canviar la mobilitat a la ciutat de Girona per potenciar el transport públic i el sostenible, caldria repensar alguns espais poc utilitzats com són els passejos interiors - o rambles- amb dos carrils per banda. Tres exemples: L’espai intermedi de l’avinguda Lluís Pericot entre la plaça dels Països Catalans i l’encreuament amb la rotonda del carrer Caldes de Montbui; a Montilivi; el mateix vial entre el pavelló de Palau i la zona de l’escola Marta Mata, que seria la zona de Girona 2. Finalment, a la rambla Xavier Cugat, a Fontajau. Quan es van crear hi havia un altre urbanisme i un altre objectiu però actualment hi pinten poc, més enllà de ser un punt de pas entre les voreres de cada costat.

Caldria buscar la fórmula per tal que guanyin utilitat tenint en compte que no fan la funció de vorera: carrils bici, carrils bus exclusius o eliminar-los i ampliar voreres a cada costat de carrer a l’estil de l’Emili Grahit o, fins i tot, davant de la Generalitat o de la Casa de Cultura. Espais per fer vida tranquil·la i amable. Això sí, davant de la Casa de Cultura, estaria bé deixar de fer la vista grossa cada tarda amb les desenes de cotxes que estacionen sobre la vorera (i tornar a posar la paperera que van trencar per guanyar més espai). No molesten, no. Però tampoc ho farien a dins d’una rotonda. I aquí no s’hi aparca.

Subscriu-te per seguir llegint