Ho saben tot de nosaltres

L’ordinador m’alerta que en cinc dies he de canviar la contrassenya, que és molt important, aliat amb la llei de protecció de dades, i ni se t’acudeixi compartir-la amb ningú perquè és una cosa teva i només teva. Però el dia abans Girona ha presentat com implantarà els models de contenidors intel·ligents, que funcionen amb un xip identificador de l’usuari, per tenir-lo ben controlat, i per obrir un compte bancari necessites temps i paciència i et tenen fitxat de dalt a baix, i quan poses Netflix això que en diem intel·ligència artificial sap tantes coses que tu ignores que és capaç de recomanar-te allò que necessites veure.

Són temps complicat per a la privacitat, per molt que es legisli i sembli el contrari. Se’n recorden que fa uns mesos es deia que les trucades dels operadors eren il·legals? doncs aquesta setmana encara em va trucar en Bryan, des de ves a saber on, per oferir-me no sé ben bé què, relacionat amb una operadora de telefonia.

Per si de cas, segueixo sense Instagram, Facebook i la resta de xarxes socials excepte X, que mira, per la feina a vegades et va bé per trobar temes. I a l’hora de socialitzar, sempre queda el carrer, els bars, els teatres, els cinemes, les sales de concerts, els parcs, la platja... i allà tots els que ho saben (o ho volen saber) tot de nosaltres no ens poden espiar.

