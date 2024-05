Puigdemont i Junqueras, plegueu

El desembre del 2017, l’independentisme va aconseguir -en números rodons; i sumant Junts, ERC i la CUP - 2.100.000 vots en les eleccions al Parlament. Ara, set anys després, els partits independentistes s’han quedat en 1.200.000 vots tot i que al país hi havia 140.000 persones més que podien votar. La majoria, joves. Un bon fracàs mirat des del costat que es vulgui mirar. Menys si et dius Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Els dos grans protagonistes polítics del procés independentista dels últims set anys a Catalunya han fet una anàlisi dels resultats de diumenge. I, encara que no s’hagin trucat per comentar-ho, tots dos han arribat a la conclusió . Que ells són la solució. Plegar? Assumir responsabilitats? «Això ja ho ha fet el pobre vailet aquest que vam deixar que fos el president durant temps...», deuen pensar l’un i l’altre

El pas del temps avaluarà el pas de Pere Aragonès per la presidència de la Generalitat. Però la seva capacitat per assumir la responsabilitat en el moment de la derrota ningú li podrà negar mai. La capacitat d’autocrítica i de veure la realitat de Puigdemont i Junqueras ja és una altra història. I la realitat és que l’independentisme ja no és majoria al Parlament, que els socialistes han guanyat les eleccions tant en vots com en escons i que, a sobre, l’aparició d’un partit d’ultradreta catalana els hi ha restat suports. I què han fet els dos principals líders independentistes? Doncs, han tirat la pilota endavant. Un, Puigdemont, va explicant que intentarà fer un govern amb minoria amb els suports de no se sap qui i les abstencions de ves a saber qui. I l’altre, Junqueras, mira cap a un altre costat quan Pere Aragonès parla «d’assumir responsabilitats col·lectives» i Marta Rovira de «nous lideratges, aire fresc i energia renovada».

Puigdemont i Junqueras. Tot igual que abans. Com quan l’independentisme mobilitzava la gent als carrers o tenia un milió més de vots que ara. De fet, Xavi Hernández tampoc ha guanyat res i continuarà entrenant el Barça. Si us plau, plegueu. n

