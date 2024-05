Animar a fer el turista a Tor

«El cas ha prescrit, per això Carles Porta proposa als espectadors que formin part d’un jurat popular per decidir quin dels personatges de la sèrie condemnarien pels crims», així d’alegrement acabava la notícia de la presentació de la sèrie documental Tor al Telenotícies Migdia de fa un mes. Com si la muntanya del Pallars Sobirà fos el Cluedo.

Del 30 minuts de fa tres dècades al llibre, del llibre al pòdcast, després un altre llibre i ara la sèrie , només ens falta el musical. Porta continua traient suc als tres assassinats irresolts de Tor i no fa pas mal fet, és una molt bona història i l’ha treballada durant anys. Podríem discutir-ne l’enfocament, cada cop més morbós, però és el cas de la seva vida i l’explica com ningú.

Ara bé, és imprescindible sumar-hi des de la televisió pública un extra de frivolització? L’última és pujar a comprovar el turisme de crims que s’hi ha muntat, lamentar-se que els veïns es queixen que el poble no és un parc temàtic i donar veu a curiosos que fan broma de la malastrugança del lloc i busquen la casa d’en Sansa i d’en Palanca mentre esperen tanda per fer el vermut a Casa Sisqueta.

Com si tot això no s’hagués alimentat des del mateix altaveu que ara ho denuncia, com si la cadena no fos conscient del poder que té i que rere els crims reals també hi ha persones reals.

