L’Art com a motor de la cooperació i solidaritat

Durant els últims vuit anys, liderant els projectes de be artsy al Nepal, he après que l’art pot ser un aliat potent en la solidaritat, obrint camins de consciència i canvi. No obstant això, és essencial conèixer els desafiaments i treballar amb responsabilitat. Treballar amb art requereix una aproximació reflexiva i compromesa.

Els avantatges de l’ús de l’art en aquest context són evidents: connecta amb les emocions i experiències, fent tangibles les qüestions socials, i facilitant el diàleg i la reflexió. Un exemple clar és la fotografia participativa del projecte Rato Baltin, que permet a les noies expressar-se sobre el Chhaupadi, una pràctica nociva tradicional a Nepal on les dones són segregades durant la seva menstruació. Les exposicions de les fotos fetes per les alumnes durant aquests tallers i els vídeos posteriors que s’ensenyen a cada poblat permeten a les comunitats veure el patiment d’aquestes noies i els impulsen a la reflexió, potenciant el canvi.

Altres noticies de Clara Garcia

A més, l’art pot ser terapèutic, revelant parts d’un mateix que potser no s’expressarien amb paraules o pot ajudar a portar moment de pau i alegria en moments molt tensos i situacions molt complicades. Per exemple, un grup de pallassos pot proporcionar moments de lleugeresa i somriures a infants que viuen en zones afectades per la guerra o desastres naturals. Una obra de teatre pot promoure la consciència ambiental i les pràctiques de reciclatge. A més, els tallers artístics poden estimular la creativitat i les capacitats de persones que, fins ara, no han tingut l’oportunitat de desenvolupar-les plenament.

També hem de tenir en compte que la cultura i l’art són elements essencials en la formació dels individus com a ciutadans crítics, constructius i participatius. Garantir l’accés i la participació en la cultura és fonamental per protegir els drets humans individuals, com la llibertat d’expressió, la religió, l’educació i un treball digne. En aquest context, els professionals de la cultura i els artistes tenen un paper crucial en marcar la diferència i assegurar aquests drets per a tothom.

No obstant això, sorgeixen reptes: és necessari assegurar que les representacions siguin respectuoses i inclusives, s’ha de tenir molt en compte la cultura local, i recordar que l’art té els seus límits. No tots els problemes es poden solucionar amb pinzells i càmeres; calen accions concretes. A part de fomentar l’art com a mitjà de sensibilització i canvi social, cal complementar aquesta tasca amb accions concretes que abordin les causes subjacents dels problemes. L’educació, els cursos de formació i altres iniciatives dirigides són bàsics per atacar l’arrel dels desafiaments socials i promoure una transformació significativa.

A part dels projectes directes que involucren l’art com a mitjà de sensibilització i transformació social, també hi ha altres formes en què els artistes i la comunitat artística contribueixen a causes importants. Per exemple, les rifes o vendes solidàries d’obra d’art, els concerts benèfics o els llibres solidaris, són també una forma poderosa de compartir històries i experiències que inspiren i eduquen. Els artistes poden recaptar fons per a organitzacions benèfiques o per a causes específiques, amplificant les veus de les persones afectades i fomentant la solidaritat i l’empatia, i demostrant que l’art té la capacitat de transformar no només els espais culturals, sinó també el món que ens envolta. n

Subscriu-te per seguir llegint