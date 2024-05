El costumari català sempre troba una frase adequada per a cada situació. Si parlem del ciclisme i el Barri Vell de Girona, aquesta seria «Totes les masses piquen». És a dir, els excessos sempre acaben porten problemes. Fins i tot, els excessos de coses bones. I el ciclisme ha estat bo per Girona. Igual de bo com ara, també, és excessiu al Barri Vell. Una Girona Antiga que, de la mà de l’exalcalde Nadal i de la implantació de la Universitat de Girona, va deixar enrere aquelles imatges de Las Leyes de la Frontera per convertir-se en uns carrers de postal. Amb problemes, sí. Gentrificació, excés de pisos turístics... Però, no siguem hipòcrites. A Catalunya hi han un bon grapat de ciutats que, per un motiu o un altre, han vist com els respectius centres històrics es convertien en les parts més degradades dels seus nuclis urbans. Què preferim el model de Girona o el d’aquestes ciutats? O, parlant de turistes d’estades curtes, què «molesta» més els grups de ciclistes australians o els adolescents anglesos que venen a les poblacions de la costa a empalmar cinc nits de festa?

Girona ha de conservar aquest lligam amb el ciclisme, perquè ha estat, és i serà bo per a la ciutat. Econòmicament, per projecció internacional, com a mirall per una ciutat amb menys cotxes i més amable... Però, com que «Totes les masses piquen», el paper d’un ajuntament amb un alcalde que, com és el cas de Lluc Salellas, li agrada el ciclisme, ha de ser actiu. Toca intervenir i regular per aconseguir que rebre ciclistes no generi molèsties a una part dels veïns de la ciutat. Per exemple, per què tot el circ ciclista ha de ser al Barri Vell? La resta de la ciutat també n’ha de rebre els beneficis i «suportar» els inconvenients. Al s barris i, també, a l’àrea urbana. La pedagogia ha d’anar més enllà d’explicar als ciclistes «guiris» que no poden passar per la vorera. També se’ls hi pot mirar de fer entendre que, potser, per sortir a entrenar cada dia els hi seria més còmode llogar una casa a Sant Gregori, Quart o Fornells, que no pas, llogar un pis en un cinquè pis sense ascensor a tocar de la Catedral. n

