Ser centenari surt car

Els milmilionaris que estan ansiosos per superar els cent anys acudeixen excitadíssims als districtes financers de les grans capitals a buscar solucions tecnològiques per a la longevitat, però els centenaris realment existents s’avorreixen als pobles de l’Espanya buidada. I qui diu Espanya, diu qualsevol altre país, i qui diu avorreixen pot dir viuen tranquil·lament, segons el seu gust.

Els milionaris que volen pagar-se una vida centenària potser viurien algun dia més sense tanta ansietat i excitació, però a qui interessa? No cal que aprenguin de l’exemple natural perquè de la vida centenària realment existent no els ve de gust un sol dia. Hi ha aptituds o destreses psicològiques per viure en pau, però és més divertit viure en guerra i prendre tranquil·litzants. Alguns dels que volen veure el final del segle XXI fan ara 40 anys amb la vida resolta des de fa 20 per a 20 generacions. Els destacats membres de la primera generació de tecnomilionaris, que va pels 60, se’ns estan fent pesats amb els seus falsos retirs i la seva abundant filantropia.

A les classes mitjanes urbanes seguim el model de l’excitació, però redactant testaments vitals perquè sabem que arribar a centenaris no és un luxe que ens puguem permetre. Només cal que mirem la nostra família, a casa nostra, al nostre barri per adonar-nos que res d’això funciona a la velocitat vella. La lentitud o és pobresa o és luxe; no té terme mitjà. També n’hi ha prou amb veure els geriàtrics per saber com no volem viure molts anys ni, després de l’experiència de la pandèmia, morir en 6 dies. No surten propostes al respecte a les campanyes electorals perquè socialment podem tenir com a aspiració viure més i millor, però econòmicament això porta els països a la fallida i no necessitem gent que visqui molts anys sinó persones que morin a temps. Salut.

