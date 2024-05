La sequera no s’ha acabat

Per fi hem tingut una primavera de veritat. Inestable, plujosa, d’aquelles que ja no saps com vestir-te perquè tan aviat sues com t’agafa un cop d’aire, i optes per passar-te el dia posant i traient capes. El maig ha fet honor a la dita de «cada dia un raig» i ha estat força plujós, fet que ha alleugerit els pantans just a les portes de l’estiu. Les restriccions per la sequera s’han suavitzat i es preveu una temporada turística normal a nivell hídric. I aquest és precisament el risc.

La pluja ens ha fet respirar a tots tranquils, però això només és una treva. Les prediccions climatològiques són clares: les sequeres al mediterrani seran cada cop més llargues i persistents, per tant, ja ens podem anar preparant. La situació dels embassaments ha millorat, però tot just ronda el 30%: no n’hi ha per tirar coets, i menys tenint en compte que les reserves són les més baixes dels últims anys. L’últim informe mensual publicat per la Comissió Europea de Medi Ambient alerta que el sud d’Europa continua mostrant condicions «de sequera persistent i crítica», i que l’arribada dels mesos més càlids podria empitjorar la situació.

Per això, és d’agrair que ajuntaments de l’Alt Empordà com Sant Pere Pescador o Peralada, on la sequera ha estat especialment intensa, mostrin un entusiasme contingut davant l’alleugeriment de les mesures i demanin «prudència i responsabilitat», tot comprometent-se a mantenir les mesures antisequera dels darrers mesos. Ara el que falta és que estiguin disposats a complir-ho (ells i tota la resta), perquè tots sabem que el turisme (i els seus beneficis) és molt llaminer.

