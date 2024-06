Begoña Gómez avui preferiria no fer-ho

És inusual que un polític admeti la corrupció en fase d’instrucció, per la qual cosa és més útil encara que menys ambiciós plantejar-li simplement si ho tornaria a fer. Sense necessitat de revisar les sentències, costa imaginar que el PP contractés avui massivament amb Correa, que Rajoy nomenés tresorer i senador Bárcenas o que el PSOE en ple s’entregués al tal Koldo. Aquests desistiments a posteriori aclareixen que, si no hi va haver crim, es va registrar una violació «dels principis de transparència i bon govern». La cita correspon a l’Audiència Provincial de Madrid, a la interlocutòria que avalava la investigació criminal a la dona de Pedro Sánchez.

Sota el criteri preventiu, cal preguntar-se si Begoña Gómez s’embarcaria avui en la seva sorprenent hiperactivitat com a intermediària o lobbista, sempre al límit del Govern. Al marge de l’exigència probatòria del tràfic d’influències, sembla lògic concloure que ara preferiria no fer-ho, no haver-ho fet. Per tant, el seu comportament «hauria merescut activar controls administratius previs», novament l’Audiència. El president del Govern gaudeix d’enemics poderosos a la judicatura i als baixos fons polítics, capaços d’imputar la seva dona a sis dies d’unes eleccions, però potser els ho ha posat massa fàcil. Per no parlar de la seva carpetovetònica reacció d’espòs perjudicat. Trump ve condemnat i s’està jutjant el menyspreable fill de Biden, cosa que no obstaculitzarà que un dels dos ancians sigui president de l’imperi al novembre.

El misteri sense solució contrafactual remet a la fascinació dels líders polítics i de les seves esposes per personatges tèrbols sens dubte, a qui una persona assenyada no tocaria ni «amb una perxa de tres metres», en mala traducció de l’anglès. Els poderosos estan envoltats en la seva vida palatina de pesats insuportables, així que busquen l’aventura. Parlant de perfils aventurers, Feijóo assegura que dimitiria si es trobés amb una imputació en primer grau de parentiu. Veurem.

