Intel·ligència mèdica

Iniciatives sobre intel·ligència artificial (IA) i salut com la desenvolupada per la Facultat de Medicina Geisel de Dartmouth (Estats Units) i el seu Centre Oncològic combinen la precisió en el maneig de les dades i el respecte pels estàndards ètics. Els professionals, tant de la sanitat com de la informàtica, l’enginyeria i les finances, estan convençuts que la confluència de tecnologies com la IA, l’aprenentatge automàtic i la internet de les coses estan configurant un model de negoci en què la persona estarà al centre de totes les actuacions. En aquest aspecte, les veus més crítiques se sorprenen pel fet que no s’hagi treballat d’aquesta manera sempre. Els pronòstics sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial a la medicina que van ser compartits a l’edició del 2024 del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona eren molt optimistes. Així, la previsió va ser que la dimensió del mercat pujaria a 11.500 milions d’euros aquest exercici. I la xifra suposadament escalaria fins als 36.500 milions el 2029, fet que comportaria un increment superior al 25% anual. Els analistes van explicar aquesta evolució pels estils de vida que mantenen cada vegada més ciutadans –amb menys temps disponible per a desplaçaments, però un domini tecnològic més gran– i a la prevalença creixent de malalties cròniques.

Subscriu-te per seguir llegint